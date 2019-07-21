Накануне сотрудники полиции посетили детский сад «Сказка».

В рамках профилактических мероприятий, направленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники ОМВД России по Судогодскому району посетили детский сад «Сказка» в городе Судогда. Совместно с педагогами дошкольного учреждения полицейские организовали для ребят праздник, посвященный безопасности дорожного движения.Началось мероприятие с веселой эстафеты, в ходе которой ребята, представив себя водителями автомобилей, используя реквизит, преодолевали небольшие участки импровизированной трассы. По ходу движения сотрудники полиции рассказывали дошколятам о том, как правильно читать обозначение тех или иных дорожных знаков, а также напомнили о значениях сигналов светофора.Настоящим сюрпризом для юных воспитанников стала возможность изучить патрульный автомобиль ГИБДД. Ребятам предоставили возможность проверить работу специальных звуковых и световых сигналов.В конце встречи полицейские пожелали детям быть осторожными, внимательными и соблюдать правила дорожного движения.