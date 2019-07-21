Отвечавшего за развитие туризма и улучшение инвестиционного климата вице-премьера Сахалинской области Кирилла Подберезного уволили после драки в кафе, которую он сам и спровоцировал. Камера наблюдения зафиксировала усмирение высокопоставленного чиновника.

Отвечавшего за развитие туризма и улучшение инвестиционного климата вице-премьера Сахалинской области Кирилла Подберезного уволили после драки в кафе, которую он сам и спровоцировал. Камера наблюдения зафиксировала "усмирение" высокопоставленного чиновника."Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества", — отметил врио губернатора Валерий Лимаренко, который и отправил в отставку своего 39-летнего заместителя.Начало конфликта в южно-сахалинском кафе "Сохо" осталось за кадром, так что о его причинах остается судить только со слов очевидцев. Последние утверждают, что в ночь на 20 июля Подберезный прилично выпил, начал хамить и угрожать другим посетителям, а затем сцепился с одним из них. На помощь молодому человеку пришли его приятели, так что спустя несколько секунд бывший зампред сахалинского правительства уже был на полу.До приезда полиции он пригрозил расправиться со своими обидчиками с помощью влиятельных друзей, однако вскоре лишился своего кресла в правительстве области, где он занимался развитием туризма и улучшением инвестиционного климата.Подал ли экс-чиновник заявление в полицию, остается неизвестным, по некоторым данным, ему в ходе короткой стычки сломали нос.