Федеральный норматив финансовых затрат ниже реальных потребностей

Федеральный норматив финансовых затрат ниже реальных потребностейНехватку средств на лекарства для льготников обсудили на круглом столе в департаменте здравоохранения Владимирской области, сообщается на сайте областной администрации.В первом полугодии на лекарства для льготников из бюджета области было выделено более 770 млн рублей, из федерального — больше 290 млн рублей. Однако лекарств не хватает из-за того, что федеральный норматив финансовых затрат в расчете на одного льготополучателя ниже реальных потребностей.«Это одна из важнейших задач региональной системы здравоохранения. Мы должны сделать так, чтобы система лекарственного обеспечения работала более эффективно и рационально», — подчеркнул директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев.Также некоторые пациенты отказываются от льгот в пользу ежемесячной денежной компенсации, но стоимость их лечения может превышать сумму этой компенсации в несколько раз. В итоге на областной бюджет ложится бремя лекарственного обеспечения.На круглом столе предложили активизировать разъяснительную работу и обеспечить рациональное назначение лекарственных препаратов согласно современным стандартам. Также рассмотрен вопрос внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов, чтобы медицинские организации и аптеки вели товарооборот с использованием единой информационной платформы.