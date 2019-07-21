В начале 2000-х на канале MTV шла передача Бойцовский клуб. Суть ее заключалась в том, что звезды по-настоящему дрались на ринге.

В начале 2000-х на канале MTV шла передача "Бойцовский клуб". Суть ее заключалась в том, что звезды по-настоящему дрались на ринге.На представленном видеоролике Катя Васильева, представляющая группу "Ночные снайперы" борется с солисткой группы "Рефлекс"Ириной Нельсон. В ожесточенной схватке вторая получает по лицу, поэтому победу одерживает бойкая Екатерина.Автор передачи Константин Смирнов рассказал о том, что сподвигло его на создание такого контента. По его словам, он долгое время смотрел телевизор с ощущением дня сурка."Все повторялось в этом "ящике": одни и те же артисты, с одинаковыми выражениями лиц кочуют изо дня в день с канала на канал. Фальшивые улыбки, вытянутые для камеры, – не люди, а куклы", – поделился кинорежиссер."Я задумал поставить их в ситуацию, где можно было бы показать себя как личность", – добавил Смирнов.Отметим, в передаче участвовали различные артисты. Например, Ленинград" дрался с "Отпетыми мошенниками", "Король и Шут" с группой "Нана". К слову, чаще побеждали именно попсовые артисты, но с чем это связано – остается загадкой.