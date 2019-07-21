Владимир Путин и Александр Лукашенко на этой неделе посетили остров Валаам в Карелии - одно из самых почитаемых святых мест в России. А после посещения святынь Валаама президенты России и Белоруссии на катере вместе пришли на один островков архипелага, чтобы уединиться и обсудить не только увиденное, но и многочисленные вопросы Союзного государства.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на этой неделе посетили остров Валаам в Карелии — одно из самых почитаемых святых мест в России. Там расположена древнейшая обитель — Спасо-Преображенский монастырь.А после посещения святынь Валаама президенты России и Белоруссии на катере вместе пришли на один островков архипелага, чтобы уединиться и обсудить не только увиденное, но и многочисленные вопросы Союзного государства. О деталях общения двух лидеров рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Места и красоты, от которых захватывает дух: всегда весьма разговорчивый Лукашенко, увидев все это, молчит. Сколько раз здесь бывал за последние годы Путин, уже сложно сосчитать, но президент Белоруссии здесь впервые. И приглашение его сюда — безусловно, знак особой близости между нашими странами. Вместе с президентом Белоруссии на Валааме побывал и его очень повзрослевший сын Николай.Белорусскому президенту рассказывают, каким Владимир Путин впервые увидел Спасо-Преображенский монастырь в 2001 году: все было облуплено, не было даже штукатурки. Тогда, в 2001-м, Путину храм тоже показывал игумен Панкратий. От былого величия собора практически ничего не оставалось — ни алтаря, ни уцелевших икон.Спасо-Преображенский собор тогда и сейчас — словно два разных храма. Тем сильнее впечатления у тех, кто бывал здесь раньше: о масштабе проделанной работы говорит каждый квадратный сантиметр росписи."Все 90-е годы мы, конечно, бедствовали, просто бедствовали, — вспоминает игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископ Панкратий. — Мы всерьез подумывали, чтобы братию монастыря эвакуировать в города, на подворья. Голод бы начался, у нас же не было продуктов просто, и невозможно было их купить. Это было время страшное!"Теперь у монахов есть даже своя ферма — они обеспечивают себя молоком, сырами. На послушание доярам рекомендуется "приходить без опозданий и выполнять его со всей ответственностью".Паломники и туристы уже выучили, что в середине июля на Валааме бывает Путин. Многие стараются побывать на острове именно в это время. И настоящими пронырливыми репортерами на Валааме оказались два подростка.Сначала они умудрились вплотную подойти к Путину и Лукашенко во время службы и снимали их на мобильный телефон с таких выигрышных ракурсов, каких не было даже у профессиональных операторов. А потом они же, опередив всех, первыми оказались еще и на выходе президентов из храма.