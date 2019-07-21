Трассу Москва – Казань могут построить на территории особо охраняемой природной зоны

Трассу Москва – Казань могут построить на территории особо охраняемой природной зоныГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин обсудил вопросы строительства трассы по территории особо охраняемой природной зоны с председателем правления госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.Напомним, что ГК «Автодор» готовит проект строительства скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, которая тоже будет проходить по территории Владимирской области. Протяженность участка дороги в регионе составит 213 километра.По информации пресс-службы, сейчас выбран только коридор для прокладки этой трассы. На совещании с Вячеславом Петушенко стороны договорились, что при определении финальной трассировки интересы граждан будут учтены максимально.