Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд решил не дожидаться увольнения после смены главы правительства страны.

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд решил не дожидаться увольнения после смены главы правительства страны. Как он рассказал в интервью BBC, он напишет прошение об отставке до следующей среды. Как известно, в этот день действующий премьер-министр Терезе Мэй отправится к королеве Елизавете II с заявлением об уходе с поста, пишет ТАСС."Я не собираюсь быть уволенным. Я собираюсь подать в отставку", — заявил Хаммонд.Основной причиной ухода министр назвал позицию лидера в гонке претендентов на высший пост в правительстве Бориса Джонсона. По словам Хаммонда, Джонсон требует от своих сторонников одобрить вариант "жесткого выхода", то есть вообще без соглашения с Евросоюзом."Вам следует согласиться с выходом без сделки 31 октября, под чем я никогда не подпишусь", — отметил министр.Филип Хаммонд с 2010 года занимал посты министра транспорта, министра обороны, главы МИД и канцлера казначейства.