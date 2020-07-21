Ряд доказательств стороны обвинения недопустимы. Об этом на очередном заседании по делу Алфии Мокшиной заявили ее адвокаты. В Октябрьском районном суде продолжается рассмотрение дела

Ряд доказательств стороны обвинения недопустимы. Об этом на очередном заседании по делу Алфии Мокшиной заявили ее адвокаты. В Октябрьском районном суде продолжается рассмотрение дела бывшей начальницы региональной Росгвардии. Судебное заседание началось с ходатайств стороны защиты. Адвокаты подсудимой усомнились в достоверности фотографий, которые были сделаны в ходе обыска кабинета Мокшиной. Как заявляют защитники, во время обыска