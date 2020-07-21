Москва продолжает доказывать свой статус антикризисной столицы мира. Даже в условиях эпидемии коронавируса го-род не прекратил работу над созданием благоприятных условий для инвесторов. Антикризисное реагирование вла-стей Москвы и 85 миллиардный пакет мер поддержки биз-неса оперштаба Владимира Ефимова дали свои плоды: по-сле снятия ограничений бизнес начал стремительно расти и наращивать инвестиционную активность. Почему инве-сторы не бегут из Москвы и что их заставляет вкладывать в столичные проекты длинные деньги, рассказал в интер-вью журналу Компания руководитель городского депар-тамента инвестиционной и промышленной политики Алек-сандр Прохоров.

Москва продолжает доказывать свой статус антикризисной столицы мира. Даже в условиях эпидемии коронавируса го-род не прекратил работу над созданием благоприятных условий для инвесторов. Антикризисное реагирование вла-стей Москвы и 85 миллиардный пакет мер поддержки биз-неса оперштаба Владимира Ефимова дали свои плоды: по-сле снятия ограничений бизнес начал стремительно расти и наращивать инвестиционную активность. Почему инве-сторы не бегут из Москвы и что их заставляет вкладывать в столичные проекты "длинные деньги", рассказал в интер-вью журналу "Компания" руководитель городского депар-тамента инвестиционной и промышленной политики Алек-сандр Прохоров.В начале июня пришла новость: Москва вновь возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов АСИ.В чем секрет этой формирующейся стабильности? Столица активно работает над цифровизацией услуг для бизнеса, системно ведет работу по привлечению инвесторов, предлагает бизнесу востребованные инструменты поддержки, пояснил Прохоров. Первое место рейтинга – результат кропотливой работы, которую город вел с 2014 года.Большую поддержку предпринимателям мэрия Москвы оказала и в самые сложные месяцы эпидемии коронавируса. Бизнес получил налоговые льготы и субсидии, займы под низкий процент. Власти всегда были на связи с предпринимателями и инвесторами, практически ежедневно проводились встречи с бизнесменами, обсуждались риски и пути выхода из кризиса.Кроме того, напомнил Прохоров, Москва, пожалуй, единственный российский регион, где заключаются офсетные контракты. "На сегодняшний момент их уже четыре. Три – в фармацевтической области, один – в пищевой. Общая сумма частных инвестиций по офсетным контрактам – почти 12 миллиардов рублей", – уточнил руководитель депар-тамента.Крупные игроки столичного бизнеса не сократили инвестиционных вложений, констатировал чиновник. И дело не только в том, что город на постоянной основе реализует программу поддержки инвесторов, отдает большое количество участков под инвестиционные проекты и вкладывает серьезные средства в городскую инфраструктуру.Стабилизирующим фактором для инвесторов стало открытое взаимодействие с властями в рамках антикризисного штаба по экономике, которым руководит вице-мэр Владимир Ефимов. Прозрачность принятия решений и охват мерами под-держки всех сегментов бизнеса на макро и микроуровнях продемонстрировали реальную заинтересованность московских властей в спасении бизнеса."Мы не только запрашивали информацию от предприятий, но и оказывали помощь, в том числе со средствами индивидуальной защиты. А также с логистикой товаров: из-за ре-жима ограничений у промышленных предприятий застре-вали грузы на границе регионов – помогали", – цитирует чиновника сайт журнала .Как итог – бизнес продолжает активно инвестировать в Москву. Сейчас на каждый рубль, который вкладывает государство, приходятся три рубля от инвестора, уточнил Прохоров. Это говорит о том, что меры поддержки доходят до бизнеса и дают инвестиционный результат, уверен он.Впереди город ждут новые крупные проекты. Так, 8 июля столица подписала с инвестором первый в нашей стране договор о комплексном развитии промышленной территории. Новая жизнь ждет территорию, на которой сейчас находится промзона "Октябрьское поле". Там будет создан полноценный жилой район и технопарк.Ранее вице-мэр Москвы Владимир Ефимов заявлял, что в проект "Октябрьского поля" инвестор вложит 14 млрд рублей, построит объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров, а также создаст более 500 новых рабочих мест.Вместе с жильем и технопарком на территории бывшей промзоны появятся два детских сада, школа и поликлиника, говорил заммэра. Словом, это будет настоящая экосистема со всеми условиями для комфортной жизни и работы.Появляются в столице и новые компании. По словам Прохорова, в особую экономическую зону "Технополис Москва" в прошлом году вошли несколько организаций, включая реабилитационный центр АДЦ из Санкт-Петербурга. А в Алабушево, а это рядом с Зеленоградом, планируется построить большой завод.Стремятся в Москву и зарубежные компании. Так, швейцарская "Бартолет" создаст собственный производственный цикл на территории столичной особой экономической зоны. Все прибывающие в Москву компании отмечают развитую логистику, большой рынок сбыта, кадровые ресурсы и предоставляемые властями льготы, отметил Прохоров.Что касается столичного бизнеса, то за время острой фазы кризиса он смог оперативно перестроиться на выпуск самого необходимого: антибактериальных средств, масок, респираторов. Например, парфюмерные заводы быстро нала-дили производство дезинфекционных средств, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики.Сегодня, спустя два месяца после снятия первых ограничений, работают все крупные и средние предприятия. В разгар эпидемии некоторые компании переехали в другие регионы, но головные офисы в столице сохранили, отметил Прохоров.В наши дни все московские предприятия вернулись к привычному режиму работы, сотрудники возвращены из вынужденных отпусков и с удаленной работы, в офисах снова кипит жизнь, а в торговых центрах вновь много посетителей.Александр Прохоров считает, что точно говорить о влиянии коронавируса на экономику Москвы можно будет в третьем квартале текущего года, но дает высокую оценку реакции бизнеса на вызовы потрясающего весь мир кризиса: "Московский бизнес выстоял и даже стал сильнее", – говорит он.