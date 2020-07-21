21.07.2020

2020-07-21 11:25:06

ДРУГИЕ НОВОСТИ, достойные внимания 20 июля 2020

ДРУГИЕ НОВОСТИ на нашем сайте https://vladtv.ru

БЕДНЫЙ РОДСТВЕННИК Во Владимире мужчина украл у своего тестя почти 2 млн рублей https://vladtv.ru/incidents/113065/

ВКРЫМНАШ Новый поезд в Крым пройдет через Ковров https://vladtv.ru/society/113070/

ВЛАДИМИРСКИЕ ЗВОНЫ Колокола, отлитые владимирскими мастерами, передали Главному Храму вооруженных сил https://vladtv.ru/society/113067/

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ В Коврове присяжные оправдали обвиняемого в убийстве https://vladtv.ru/incidents/113056/

ЗОЛОТОЙ КОТОЗАПАС Кот Тихон из Гороховца занесен в «Котокарту России» https://vladtv.ru/society/113078/