Мужик вбегает в уезжающий поезд и к проводнице:
"Я вот билет не успел купить, вот вам 100$, подселите меня
к кому-нибудь." Проводница подселила его в купе
к женщине. Через полчаса вылетает женщина вся в слезах. соплях и к проводнице: Ж: -когда вы мне мужчину подселили - я ничего не сказала! когда он бухать начал
- я тоже промолчала! когда он раздеваться начал
- я молчала!
Когда он меня раздевать начал - я опять ничего не сказала,
но когда он СНЯЛ С МЕНЯ ОЧКИ, ОДЕЛ СЕБЕ НА ЧЛЕН
И СКАЗАЛ: "Василий, посмотри какого крокодила мы будем трахать!" - я не выдержала!!!!!
еще анекдот!