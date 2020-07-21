Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал записал обращение к жителям региона на следующий день после отставки. Политик опубликовал его в своем инстаграм-аккаунте. В своей речи ..

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал записал обращение к жителям региона на следующий день после отставки. Политик опубликовал его в своем инстаграм-аккаунте.В своей речи Фургал отметил, что два года его управления регионом были тяжелыми, но прекрасными. Он обратил внимание, что успел сделать лишь немногое из того, что планировал. Экс-губернатор поблагодарил людей как за поддержку, так и за критику.Напомним, что 10 июля Сергей Фургал был арестован по обвинению в организации убийства дальневосточных предпринимателей. После его задержания и отправки в Москву в Хабаровском крае начались массовые протесты: десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием освободить "народного губернатора".