Депутаты Горсовета поддержали идею о передаче владимирской медицины в муниципальное ведомство. Перспективы такой инициативы народные избранники обсудили в Городском дворце культуры. По

Депутаты Горсовета поддержали идею о передаче владимирской медицины в муниципальное ведомство. Перспективы такой инициативы народные избранники обсудили в Городском дворце культуры. По всей видимости, Оранжевый дом пока ещё закрыт для общественных дискуссий из-за пандемии. Собрались, правда, депутаты в узком кругу, высказывались в основном народные избранники от партии власти. Обсуждение начали с общей оценки здравоохранения в