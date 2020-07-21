21 июля актриса празднует 49-летие. С самого утра Нонна Гришаева получает поздравления от родственников, коллег, друзей и поклонников.

21 июля актриса празднует 49-летие. С самого утра НоннаГришаева получает поздравления от родственников, коллег, друзей и поклонников.Супруг знаменитости Александр Нестеров посвятил ейтрогательную публикацию в соцсетях. Режиссер продемонстрировал свежее фото НонныГришаевой. Избранницу он назвал самой любимой и дорогой."Вместе мы сила! Дабудет так всегда!" – отметил Нестеров.День рождения Гришаева отмечает на курорте.Супруг отвез Нонну в Сочи. Артистка отдыхает перед началом нового театральногосезона.Судя по снимку в соцсетях Гришаевой, Нестеров подарил ейпрогулку на яхте. В кадре артистка нежно обнимает мужа за плечи. Супругикажутся очень довольными. "Спасибо, любимый! Я счастлива", – поблагодарилавозлюбленного звезда отечественных сериалов.21 Июл 2020 в 5:20 PDTНапомним, Нонна Гришаева и Александр Нестеров стали мужем иженой 14 лет назад. Через несколько месяцев после бракосочетания знаменитость родила избраннику сына Илью. Отпрыск четы в этом году окончил музыкальную школу.Илья учился играть на саксофоне. По мнению поклонников актрисы, парень очень похож на своего отца.Отметим, что Нонна на 12 лет старше Александра. Режиссерстал вторым мужем артистки. От прошлых отношений .Наследнице звезды уже 24 года.21 Июл 2020 в 12:25 PDT