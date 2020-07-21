Современные технологии помогли мужчине вычислить любовника его супруги. Женщина проводила в соцсетях почти все свое свободное время.

Современные технологии помогли мужчине вычислить любовника его супруги. Женщина проводила в соцсетях почти все свое свободное время.Пользователь Reddit рассказал, что его избранница завела в Сети друга, с которым часто переписывалась. Муж не возражал, поскольку много работал и хотел, чтобы у нее были товарищи.Он признался, что в последнее время они с женой ссорились и задумывалась о разводе. Супруг заподозрил вторую половину в неверности, изучив список устройств, подключенных к роутеру в доме.Это помогло узнать, что к интернету у них подключился iPhone, принадлежащий другому мужчине. Обманутый супруг увидел, что имя этого пользователя такое же, как и у нового друга жены по переписке.Он спросил, почему телефон с таким же именем, как у ее приятеля, подключался к их роутеру. Женщина стала оправдываться и предположила, что это совпадение или кто-то взломал роутер.Неизвестно, поверил ли даме сердца мужчина, но большинство пользователей Reddit в комментариях сошлись во мнении, что опасения супруга оправданны. Они посоветовали ему поскорее расстаться с неверной женой.