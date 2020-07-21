Эксперты агентства Национальные кредитные рейтинги составили рейтинг лучших для жизни регионов России. Их оценивали по 10 показателям. Среди них были объем розничной торговли, ..

Эксперты агентства "Национальные кредитные рейтинги" составили рейтинг лучших для жизни регионов России. Их оценивали по 10 показателям.Среди них были объем розничной торговли, обеспеченность граждан жильем и наличие достаточного количества учителей и врачей.Первое место с 7 баллами занял Санкт-Петербург. Вместе с ним в тройку лидеров попали Москва и Белгородская область. Топ-5 замыкают Московская и Воронежская области, сообщает .