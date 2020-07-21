Онколог Елена Смирнова рассказала, как употребление воды способствует здоровью кишечнику. По словам врача, с помощью воды клетки получают кислород и питательные вещества. Кроме того, вода ..

Онколог Елена Смирнова рассказала, как употребление воды способствует здоровью кишечнику. По словам врача, с помощью воды клетки получают кислород и питательные вещества.Кроме того, вода позволяет очищать организм от токсинов и помогает справиться с запорами. Эксперт подчеркнула, что человеческий организм всегда выделяет влагу, поэтому нужно постоянно восполнять запасы воды, особенно – летом. При этом нормы потребления воды нет – следует просто утолять жажду, пишет