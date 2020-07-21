Отдел по вопросам миграции УВД по ЗАО информирует граждан о возможности и порядке подачи заявлений на обмен паспортов гражданина РФ в электронном виде...
Отдел по вопросам миграции УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве информирует граждан о возможности и порядке подачи заявлений на обмен паспортов гражданина Российской Федерации в электронном виде, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» паспорта граждан Российской Федерации, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, определяемым ведомственным нормативным правовым актом. Такая мера была введена для предотвращения угрозы распространения пандемии в целях дополнительной защиты населения.
Приказом МВД России от 9 июня 2020 года № 410 определено, что паспорта граждан Российской Федерации, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, являются действительными на территории Российской Федерации до 31 декабря 2020 года включительно.
В настоящее время для замены паспорта гражданина Российской Федерации, срок действия которого истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, можно подать заявление в электронном виде по электронной почте на сайте российского портала по оказанию государственных услуг www.gosuslugi.ru
Для этого необходимо, имея персональную регистрацию на портале, зайти в раздел «Главная», затем перейти в подраздел «Категории услуг» и выбрать нужную услугу в категории «Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации».
При заполнении электронного заявления необходимо указать данные следующих документов:
- паспорта гражданина Российской Федерации, подлежащего замене;
- свидетельства о рождении;
- загранпаспорта (если имеется);
- свидетельства о браке (если брак заключен);
- свидетельства о разводе (если брак расторгнут);
- свидетельств о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста (при наличии);
- документа воинского учета (при наличии соответствующего основания);
- загрузите фотографию (следуйте инструкции на портале).
По итогам рассмотрения заявления, а также в случае принятия положительного решения, на адрес электронной почты заявителя поступит уведомление-приглашение о дате, времени и месте получения государственной услуги, либо об отказе в предоставлении госуслуги, с указанием причины отказа.
После рассмотрения вашего заявления в ваш «Личный кабинет» на портале «Госуслуг» придет уведомление о возможности оплаты непосредственно на портале и бланк квитанции об оплате. При оплате госпошлины с сайта предоставляется скидка в размере 30% (размер госпошлины составит 210 рублей вместо 300 рублей).
Принесите оригиналы документов, указанных в приглашении, а также две цветные или чёрно-белые фотографии размером 35х45 мм. Сотрудник полиции сверит данные оригинальных документов с данными, указанными в электронном заявлении, и сообщит о сроке готовности паспорта.
В случае неявки по истечении 30 дней с момента приглашения заявление о замене паспорта аннулируется.
В назначенное время получите паспорт гражданина РФ.
Документ можете получить только вы лично в руки.
Пресс-служба УВД по ЗАО
(499) 233-91-93