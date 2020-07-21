Отдел по вопросам миграции УВД по ЗАО информирует граждан о возможности и порядке подачи заявлений на обмен паспортов гражданина РФ в электронном виде...

Отдел по вопросам миграции УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве информирует граждан о возможности и порядке подачи заявлений на обмен паспортов гражданина Российской Федерации в электронном виде, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» паспорта граждан Российской Федерации, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, определяемым ведомственным нормативным правовым актом. Такая мера была введена для предотвращения угрозы распространения пандемии в целях дополнительной защиты населения.Приказом МВД России от 9 июня 2020 года № 410 определено, что паспорта граждан Российской Федерации, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, являются действительными на территории Российской Федерации до 31 декабря 2020 года включительно.В настоящее время для замены паспорта гражданина Российской Федерации, срок действия которого истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, можно подать заявление в электронном виде по электронной почте на сайте российского портала по оказанию государственных услуг www.gosuslugi.ruДля этого необходимо, имея персональную регистрацию на портале, зайти в раздел «Главная», затем перейти в подраздел «Категории услуг» и выбрать нужную услугу в категории «Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации».При заполнении электронного заявления необходимо указать данные следующих документов:- паспорта гражданина Российской Федерации, подлежащего замене;- свидетельства о рождении;- загранпаспорта (если имеется);- свидетельства о браке (если брак заключен);- свидетельства о разводе (если брак расторгнут);- свидетельств о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста (при наличии);- документа воинского учета (при наличии соответствующего основания);- загрузите фотографию (следуйте инструкции на портале).По итогам рассмотрения заявления, а также в случае принятия положительного решения, на адрес электронной почты заявителя поступит уведомление-приглашение о дате, времени и месте получения государственной услуги, либо об отказе в предоставлении госуслуги, с указанием причины отказа.После рассмотрения вашего заявления в ваш «Личный кабинет» на портале «Госуслуг» придет уведомление о возможности оплаты непосредственно на портале и бланк квитанции об оплате. При оплате госпошлины с сайта предоставляется скидка в размере 30% (размер госпошлины составит 210 рублей вместо 300 рублей).Принесите оригиналы документов, указанных в приглашении, а также две цветные или чёрно-белые фотографии размером 35х45 мм. Сотрудник полиции сверит данные оригинальных документов с данными, указанными в электронном заявлении, и сообщит о сроке готовности паспорта.В случае неявки по истечении 30 дней с момента приглашения заявление о замене паспорта аннулируется.В назначенное время получите паспорт гражданина РФ.Документ можете получить только вы лично в руки.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93