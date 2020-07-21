Оформить подписку возможно и без посещения почтового отделения

Во Владимирской области самым читающим является Вязниковский район, где на 1000 человек населения оформили 179 подписок.На втором месте Муромский район, где на 1000 человек населения оформили 145 подписок. Третьим оказался город Владимир, где на 1000 населения оформили 113 подписок.В топ самых популярных изданий у любителей читать бумажную прессу ежегодно входят районные и областные газеты. Из федеральной прессы у владимирцев наиболее популярны издания с региональными вкладками. Жители области также выписывают издания для детей, а также периодику, освещающую вопросы здоровья, садоводства и кулинарии.Два раза в год в рамках подписной кампании Почта России проводит декады подписки, в период которых клиенты получают дополнительные скидки на печатную прессу. Одновременно сохраняется скидка для подписчиков, действующая в период всей подписной кампании, на доставку изданий, вошедших в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств. В настоящее время список таких изданий, получающих скидку, включает в себя около 1700 наименований, в том числе региональные и районные газеты Владимирской области.Оформить подписку возможно и без посещения почтового отделения - в мобильном приложении, на сайте Почты России podpiska.pochta.ru или через почтальона на дому.Информационная справкаВ состав УФПС Владимирской области Почты России входят 8 почтамтов, автобаза, 3 участка курьерской доставки и 4 центра выдачи и приема посылок. В области функционируют 408 отделения почтовой связи, из которых 263 находятся в сельской местности. На территории Владимирской области проложено 126 автомобильных маршрутов общей протяженностью 25 тыс. км. В УФПС Владимирской области работает более 3000 сотрудников.