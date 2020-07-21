Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разгар пандемии покинул страну. Бизнесмен увез семью в Швейцарию.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разгар пандемии покинул страну. Бизнесмен увез семью в Швейцарию.Подробностями поделился бывший участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев. По его словам, музыкальный продюсер улетел в Швейцарию на частном самолете. За путешествие Иосиф Пригожин заплатил от одного до четырех миллионов рублей.Также шоумен вспомнил, что в конце июня бизнесмен вручил дорогой презент певцу Егору Криду. Продюсер подарил подопечному часы с бриллиантами. В своем инстаграм-аккаунте музыкант похвастался аксессуаром. "Хотя говорил, что денег нет", – сказал он.Солнцев не понимает, как человек, который недавно жаловался на безденежье, может позволить себе делать такие роскошные подарки и отправляться за границу на частном лайнере. "Зачем тогда Пригожину скулить о нищете и просить помощи?", – возмутился экс-участник "Дома-2".Отметим, что сам бизнесмен отказался комментировать слова Солнцева о поездке за рубеж. Иосиф Пригожин сообщил, что сейчас его семья находится в России. Они отдыхают на закрытой даче у друзей. "Ни с кем не контактируем. Только по телефону", – добавил он.3 Дек 2018 в 1:24 PSTНапомним, несколько месяцев назад вокруг разразился скандал. Продюсер заявил, что многие артисты оказались в тяжелой ситуации из-за коронавируса, и попросил государство о помощи. Слова бизнесмена возмутили простых граждан и некоторых представителей шоу-бизнеса.