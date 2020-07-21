Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил выплатить российским пенсионерам по 15 тысяч рублей. Таким образом он хочет помочь им во время пандемии коронавируса. Свою ..

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил выплатить российским пенсионерам по 15 тысяч рублей. Таким образом он хочет помочь им во время пандемии коронавируса.Свою инициативу Хамзаев направил премьер-министру России Михаилу Мишустину. Член ОП обратил внимание, что пожилые люди находятся в группе риска, а их расходы на лекарства повысились, в среднем – на четыре тысячи рублей. При этом у многих граждан из этой категории нет иных источников дохода, кроме государственных выплат.