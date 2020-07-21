Отличные новости для поклонников актрисы Анны Банщиковой. Съемки пятого сезона сериала Ищейка завершились. Теленовелла выйдет на экраны уже осенью.

Отличные новости для поклонников актрисы Анны Банщиковой.Съемки пятого сезона сериала "Ищейка" завершились. Теленовелла выйдет на экраныуже осенью.Работа над пятой частью ленты с Анной Банщиковой в главнойроли началась еще в декабре 2019 года. Съемки велись в Геленджике и в павильонахв Москве. Пандемия коронавирусной инфекции вынудила киношников поставитьпроизводство сериала "Ищейка" на паузу. Некоторое время судьба проекта виселана волоске.К счастью, к серединеиюля 2020 года творческий коллектив "Ищейки" смог завершить работу. Премьера пятогосезона теленовеллы состоится на Первом канале уже в следующем телесезоне.По словам Анны Банщиковой, в новых эпизодах ее героинястолкнется с серьезными испытаниями. Взаимоотношения с противоположным поломпревратят жизнь ее героини Александры Кушнир в полосу препятствий.Судьба будет подкидывать персонажу все новые и новыетрудности. Например, внезапно объявится однокурсница Александры, Светлана. Подвлиянием старой приятельницы Кушнир начнет задумываться о том, правильно ли онарасставляет приоритеты между карьерой и семьей. Героиня Банщиковой решится наперемены: сядет на диету и займется йогой.15 Июл 2020 в 1:48 PDTНа работе у центрального персонажа сериала "Ищейка" будеттоже не все гладко. В отдел нагрянут проверяющие из Москвы. Руководитель гостейиз столицы точит зуб на Александру. Дома у героинитакженамечается буря. Избранник ревнует Кушнир к бывшему возлюбленному Иноземцеву, амать героини решила, что у нее появился тайный поклонник.