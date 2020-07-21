Отличные новости для поклонников актрисы Анны Банщиковой.
Съемки пятого сезона сериала Ищейка завершились. Теленовелла выйдет на экраны
уже осенью.
Отличные новости для поклонников актрисы Анны Банщиковой.
Съемки пятого сезона сериала "Ищейка" завершились. Теленовелла выйдет на экраны
уже осенью.
Работа над пятой частью ленты с Анной Банщиковой в главной
роли началась еще в декабре 2019 года. Съемки велись в Геленджике и в павильонах
в Москве. Пандемия коронавирусной инфекции вынудила киношников поставить
производство сериала "Ищейка" на паузу. Некоторое время судьба проекта висела
на волоске.
К счастью, к середине
июля 2020 года творческий коллектив "Ищейки" смог завершить работу. Премьера пятого
сезона теленовеллы состоится на Первом канале уже в следующем телесезоне.
По словам Анны Банщиковой, в новых эпизодах ее героиня
столкнется с серьезными испытаниями. Взаимоотношения с противоположным полом
превратят жизнь ее героини Александры Кушнир в полосу препятствий.
Судьба будет подкидывать персонажу все новые и новые
трудности. Например, внезапно объявится однокурсница Александры, Светлана. Под
влиянием старой приятельницы Кушнир начнет задумываться о том, правильно ли она
расставляет приоритеты между карьерой и семьей. Героиня Банщиковой решится на
перемены: сядет на диету и займется йогой.
15 Июл 2020 в 1:48 PDT
На работе у центрального персонажа сериала "Ищейка" будет
тоже не все гладко. В отдел нагрянут проверяющие из Москвы. Руководитель гостей
из столицы точит зуб на Александру. Дома у героинитакже
намечается буря. Избранник ревнует Кушнир к бывшему возлюбленному Иноземцеву, а
мать героини решила, что у нее появился тайный поклонник.