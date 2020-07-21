Житель города Карабаново подозревается в краже чужого имущества и угоне автомобиля.

В начале июня текущего года в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение от местного жителя об угоне его автомобиля ВАЗ-2109. Прибывшим на место сотрудникам полиции мужчина пояснил, что, услышав, как от дома отъезжает его транспортное средство, он побежал за автомобилем. Однако автомашина, проехав немного, заглохла, а молодой человек, находившийся за рулем, скрылся.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством. Им оказался житель города Карабаново Александровского района. Кроме того, сотрудники полиции установили причастность молодого человека к краже аккумулятора из другого автомобиля. Ранее в этот же день на улице Охотный луг города Александров подозреваемый, отогнув угол капота, снял с автомобиля ВАЗ-2109 аккумулятор.Задержанный дал признательные показания. Общая сумма причиненного собственникам ущерба составила около 8 тысяч рублей.В настоящее время в отношении жителя города Карабаново возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Также в отношении нарушителя составлен административный протокол за управление транспортным средством без прав.