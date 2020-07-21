В отношении 20-летней гусевчанки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте УМВД области. Девушку подозревают в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Её

В отношении 20-летней гусевчанки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте УМВД области. Девушку подозревают в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Её задержали в Гусь-Хрустальном. Полицейские обнаружили у девушки полимерный пакет. Он был спрятан в металлическом брелоке. Экспертиза показала, что в свёртке находилось синтетическое наркотическое средство, массой 2,49 грамма. Полицейские установили, что