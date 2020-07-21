Рейд направлен на пресечение и профилактику нарушений правил перевозки юных пассажиров.

В Ковровском районе сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» провели профилактическое рейдовое мероприятие «Автокресло», направленное на пропаганду использования детских удерживающих устройств и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.В ходе рейда полицейские проверили более 30 транспортных средств, перевозивших юных пассажиров. В отношении трех водителей были составлены административные материалы за нарушение требований к перевозке детей по ч. 3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.Госавтоинспекторы напоминали гражданам, что самое безопасное место в салоне автомобиля для ребенка – это детское удерживающее устройство. Согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться только с использованием детских удерживающих систем. Дети в возрасте от 7 до 11 лет включительно на заднем сидении автомобиля могут быть пристегнуты ремнями безопасности, а на переднем сидении перевозиться только с использованием детского удерживающего устройства. При этом детские удерживающие устройства должны соответствовать росту и весу ребенка.Многочисленные испытания и краш-тесты подтвердили, что автокресло в 85% случаев поможет сохранить ребенку жизнь в случае аварийной ситуации. В случае столкновения при движении со скоростью 50 км/ч, непристегнутый ребенок может получить такие же повреждения, как если бы он упал с четвертого этажа. Именно поэтому, в случае дорожно-транспортного происшествия, важно, чтобы ребенок находился не на руках у родителей, а в детском удерживающем устройстве.