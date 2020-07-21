В ее создании участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции, в создании которой участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи, готова. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью изданию "Аргументы и факты"."Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции - готова", - сообщил Цаликов изданию.В пресс-службе Минпромторга РФ 16 июля сообщили ТАСС, что 30 июня были поданы документы на регистрацию вакцины в Минздрав. В июне после получения разрешений начались клинические исследования жидкой и лиофильно высушенной вакцины, разработанной центром им. Гамалеи совместно с ФГБУ "48 ЦНИИ" Минобороны. Жидкая вакцина исследуется в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко на 43 добровольцах, лиофильно высушенная вакцина - в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова также на 43 добровольцах.Накануне Минобороны России сообщало, что совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко.