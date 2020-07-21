Злоумышленник в вечернее время с помощью специального оборудования вскрывал транспортные средства и похищал их...

Сотрудниками ОУР УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из МО МВД России «Коммунарский» и «Московский» г. Москвы задержан 30-летний подозреваемый в совершении краж автомобилей на территории округа.В течение месяца в полицию поступили заявления от трех граждан о хищении их иномарок с неохраняемых стоянок в Новой Москве. Общий материальный ущерб составил свыше 2 миллионов рублей.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого на территории Московской области. Им оказался 30-летний приезжий из ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленник в вечернее время с помощью специального оборудования вскрывал транспортные средства и похищал их. Сотрудниками полиции два автомобиля найдены и в ближайшее время они будут возвращены владельцам.По данным фактам следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного и поиск соучастников.Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (999) 010-51-79