Союз потребителей России предложил создать новый государственный стандарт для строительной отрасли. В нем будет определены сроки службы жилых домов.

Союз потребителей России предложил создать новый государственный стандарт для строительной отрасли. В нем будет определены сроки службы жилых домов.Соответствующее письмо направил в Минстрой председатель союза Петр Шелищ. Новый стандарт должен стать обязательным для применения во время экспертизы и утверждения проектов домов, а также их приема.Согласно действующим правилам, срок службы жилых зданий составляет около 50 лет. Однако сколько лет пройдет перед тем, как дом станет аварийным, неизвестно. Человек имеет право знать о состоянии недвижимости еще до покупки.Как отметил Шелищ, многие молодые люди, которые берут ипотечный кредит на 20 лет, могут остаться без жилья в пожилом возрасте. "Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки недвижимости", – подчеркнул председатель союза.В документе указано, что панельные хрущевки прослужат 50 лет и не требуют реконструкции. Срок эксплуатации кирпичных пятиэтажных зданий составляет 100 лет при условии, что с 2015 по 2030 год в них проведут ремонт.Блочные и панельные многоэтажные дома, построенные до 1980 года, рассчитаны на 100 лет без реконструкции. Современные здания, возведенные до 1998 года, не подлежат ремонту и должны быть демонтированы в 2070-2105 годах.17 Июн 2020 в 9:25 PDTРанее в России упростили порядок признания жилья аварийным. Чтобы принять решение о сносе здания, экспертам нужно будет изучить два или три вида строительных конструкций. Это позволит сократить время обследования домов.