Депутаты снизили налоговый барьер для маломерных судов

Продолжаем рассказывать об итогах июльского заседания регионального парламента.Прежний статусОдним из важнейших вопросов повестки было рассмотрение кандидатуры Романа Годунина на пост вице-губернатора, отвечающего за инфраструктуру, энергетику и ЖКХ. Он уже прошёл конкурсный отбор и с апреля 2020 г.осваивает должность с приставкой «врио».Предварительно Роман Годунин встретился со всеми фракциями областного парламента. Народные избранники рассмотрели его кандидатуру самым тщательным образом на заседании комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства. Председатель комитета Андрей Фатеев обратил внимание врио вице-губернатора на одну из самых актуальных (особенно для жителей Собинского и Судогодского районов) проблем региона - трассировку М-12, которую не могут согласовать уже долгое время.В ходе заседания Заксобрания депутаты задали Годунину много насущных вопросов, в том числе о тарифном регулировании, деятельности ООО «Владимиртеплогаз» и концессионных соглашениях с территориями. Председатель ЗС Владимир Киселёв обратил внимание кандидата на то, что в области явно созрела необходимость принять отдельную целевую программу по борьбе с несанкционированными свалками. С этим трудно не согласиться, ведь «мусорная» проблема до сих пор очень волнует владимирцев...После обсуждения «за» Романа Годунина проголосовали лишь шесть парламентариев, против высказались также шесть, а 16 предпочли воздержаться. Таким образом, он вернулся к своим обязанностям в прежнем статусе.Выгодное плаванье?Также депутаты внесли важные изменения в областной закон «О транспортном налоге», которые долго ждали владельцы маломерных судов.Дело в том, что в 33-м регионе за водные средства передвижения платили больше, чем в Ивановской, Ярославской и Нижегородской областях, где налоговые ставки были значительно ниже. Поэтому неудивительно, что наши земляки предпочитали регистрировать плавсредства у соседей. Начиная с 2014 г. с владимирского учёта сняли более 5 тыс. маломерных судов с моторами разной мощности, из-за чего региональный бюджет понёс ощутимые убытки.- Депутаты разработали проект закона, главная цель которого - снизить ставку транспортного налога в отношении катеров, моторных лодок и других водных видов транспорта мощностью до 100 лошадиных сил. Сейчас владельцы платят 100 рублей за «лошадиную силу». Мы предложили снизить до 30 рублей, - уточнил заместитель председателя Заксобрания области Роман Кавинов.Проще будет и обладателям судов с мощностью двигателя выше 100 «лошадей» - вместо 200 руб. они будут платить 80. Для квадроциклов также сократят налоговую ставку более чем вдвое. Парламентарии рассчитывают, что изменения должны привести к росту регистрации малых моторных плавсредств в нашей области и, соответственно, приросту налоговых поступлений.Кроме того, в первом чтении депутаты приняли законопроект о внесении изменений в региональный закон об Уполномоченном по правам человека. О необходимости корректировки этого закона недавно шла речь на встрече спикера Владимира Киселева с региональным омбудсменом Людмилой Романовой. Депутаты оперативно отозвались, причем ими были учтены и поправки в Конституцию РФ, одобренные на всенародном голосовании. Вносимые изменения не только дополнят средства и принципы работы Уполномоченного, но и усилят его независимость.Также стоит сказать, что в соответствии с законопроектом уполномоченный по правам человека не должен иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.