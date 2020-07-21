Во всех учреждениях приняты меры для того, чтобы не допустить распространение коронавируса

В администрации города Владимира заявили, что городские детские садики готовы вернуться к нормальному режиму работы и имеют для этого всё, кроме разрешения от Роспотребнадзора.На данный момент неизвестно, когда надзорное ведомство выдаст официальное разрешение, однако, по информации пресс-службы мэрии, во всех 89 и 4-х частных детских садах открыты дежурные группы. 4288 детей, родители которых оформили соответствующие ходатайства, посещают 361 дежурную группу.Во всех учреждениях приняты меры для того, чтобы не допустить распространение коронавируса.