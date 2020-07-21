21.07.2020

2020-07-21 18:05:04

Владимирские мамы просят губернатора открыть детские сады

Не с кем оставить ребёнка. Из-за пандемии, в регионе до сих пор закрыты детские сады. Работают дежурные группы, но попасть туда достаточно сложно. Когда сады откроют и как родители справляются со своими проблемами?

- Держи, будешь сахар кидать? Размешивай. - Мам, потом.

Так встречает утро семья Назаровых. Чтобы сидеть с ребёнком, Юлия работает на удалёнке. Денис - ему 4 года - то с бабушкой, то с мамой. Помогают игрушки и мультики. Пока Денис занят, можно поработать. В дежурную группу мальчика не возьмут. Мама же дома.

Юлия Назарова: «Но это всё равно работа. Мне довольно тяжело сидеть с ребёнком, учитывая, что у меня муж в командировках или на работе».

На удалёнку могут выйти не все, да и дежурные группы не резиновые. Екатерине Руденковой из Кольчугина каждый день приходится отпрашиваться с работы - сына оставить не с кем. В дежурной группе мест нет. Вместе с другими родителями Екатерина обратилась к губернатору с просьбой открыть сады.

Екатерина Руденкова: «Муж постоянно на работе, сутками он работает в такси. Я выхожу только на несколько часов, и то, когда у меня посидит соседка. С таким графиком, как я выхожу сейчас, меня скоро вообще уберут, и мне не на что будет жить».

Во Владимире работает 361 дежурная группа. В каждой - не больше 12 человек. Ходят дети разного возраста. Здесь им обрабатывают руки, измеряют температуру, дезинфицируют помещение. У каждой группы - свой вход и выход в здание. Всего такие группы посещают около 4,5 тысяч малышей. При этом детей дошкольного возраста в городе в пять раз больше. Мест всем просто не хватает. Но в администрации города заявляют, что открыть детские сады не могут.

Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «Как только Роспотребнадзор снимет окончательные ограничения, либо ослабит их, как только мы перейдём с вами к третьем этапу, то мы готовы открыть детские сады в полном формате, в полном объеме».

Сейчас область на первом этапе снятия ограничений. Детские сады готовы работать в обычном режиме. Закуплены санитайзеры, термометры и другие средства индивидуальной защиты. Дальнейшее зависит от эпидемиологической ситуации, говорят в Роспотребнадзоре.

Мария Колтунова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области: «Будут учитываться показатели тенденции пандемии в регионе развитие эпидемиологической ситуации в области. Мы регистрируем, конечно, стабильное снижение ковид-19, но на данный момент этого не достаточно для того, чтобы перейти на третий этап снятия ограничительных мероприятий».

Прогнозов эпидемиологи не дают. Сейчас главное - не совершить ошибки. Сохраняется опасность второй волны. Готовы ли детские сады в области к снятию ограничительных мер, сказать сложно. Но сами дети, похоже, на родительской удаленке чувствуют себя неплохо.

Нина Глизница, Александр Голубев

"Вести-Владимир"

