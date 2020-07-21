21.07.2020

2020-07-21 12:40:08

Во Владимире может появиться еще один сквер

Во Владимире жители улицы Добролюбова просят мэрию официально присвоить статус сквера местной зеленой зоне. Слово Вере Куликовой.

Всего полгода назад здесь был уголок практически дикой природы, рассказывает Анастасия Щербинина. Старые деревья, трава в рост человека, битые бутылки. И поскольку маме двух ребятишек было небезразлично, где они гуляют, Анастасия вместе с другими родителями решила привести в порядок территорию.

Анастасия Щербинина, жительница г.Владимира: «Нам помогли вывезти мусор, но этого мало! Здесь нужно поддерживать чистоту, порядок. Именно поддерживать, но своими силами это просто невозможно! Мы развесили мешки. Это тоже своими силами убираем. У кого-то нет возможности, кто-то этим не хочет уже заниматься. А так как мы здесь живем, ходим в школу, в садик мимо этого сквера, это просто страшно».

Вечером здесь небезопасно, жалуется женщина. Освещения нет, наряды полиции не ходят, хотя местные жители просили об этом не раз! Люди боятся за детей. По вечерам, по их словам, здесь собираются пьяные компании и наркоманы. А больше гулять школьникам и дошколятам негде. Игровых площадок других в микрорайоне нет. За помощью люди обратились к общественному активисту Александру Кладову. Тот помог с вывозом мусора и благоустройством. Но одноразовые акции не решат проблем, говорит общественник. Этой зоне отдыха нужен официальный статус - «сквер».

Александр Кладов, общественный активист: « Я вот сейчас этим вопросом буду заниматься. Когда появится статус сквера, то будет более ответственно подходить администрация города, и в том числе и я, как общественник, к решению этой проблемы. Ну и самое главное пожелание жителей это района, чтобы после присвоения статуса «сквера», разработали проект благоустройства этой общественной зоны».

Эта зона отдыха востребована. Малыши и подростки здесь с утра до вечера. Притягивает и спортивная современная площадка, горки и качели, да и побегать здесь есть где.

- Мне здесь нравится. всё нравится!



Нравится не только малышам, но и взрослым, которые занимаются на на спортивных снарядах. Район сейчас застраивается многоэтажками, поэтому так важно, чтобы единственная зона отдыха приобрела цивилизованный вид.

Вера Куликова, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»