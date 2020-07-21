Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области от новой инфекции снова увеличилось. За сутки от коронавируса в больницах региона скончались еще 4 человека. Прирост

Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области от новой инфекции снова увеличилось. За сутки от коронавируса в больницах региона скончались еще 4 человека. Прирост ежедневных летальных исходов продолжается уже третью неделю. Но областные чиновники не раскрывают подробностей об умерших из-за КОВИДа. Тем временем, их число достигло уже 113. Новых случаев заболевания 37, это