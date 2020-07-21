21.07.2020

2020-07-21 15:35:07

Во Владимирской области полицейский автомобиль стал участником ДТП

Дамба в деревне Ручей Ковровского района снова фигурирует в сводках ДТП. Фотографии автомобиля с сильно поврежденным в результате столкновения капотом были опубликована пользователями соцсети несколько часов назад. Одним из участников столкновения стала полицейская ГАЗель.

По уточненной информации пресс-службы регионального УМВД авария произошла около 9 утра на 24 км автодороги «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма» в Ковровском районе. Столкнулись 3 транспортных средства.

Житель г. Коврова 1999 г.р., управляя автомобилем «Лада Приора», двигаясь со стороны г. Коврова в сторону д. Ручей, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с полицейским автомобилем «Газ НЕКСТ», который двигался во встречном направлении со стороны п. Пакино в сторону г. Коврова, а затем с попутно двигающимся автомобилем «Газ-2217». В результате ДТП травмы получил водитель «Лада Приора», ему назначено амбулаторное лечение. На данном участке автодороги движение на данный момент восстановлено. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, возбуждено административное производство. Обстоятельства происшествия еще уточняются.

Комментаторы отмечают, что столкновения на этом месте случаются регулярно. Так, в декабре прошлого здесь произошло сразу две аварии со смертельным исходом. По мнению водителей и жителей несчастные случаи происходили из-за плохого освещения дороги. Власти района уже тогда предлагали разделить встречные потоки на дороге отбойником и установить освещение.

Но, как видно, ни фонари, ни разделители на дороге так и не появились.

Фото "Подслушано Ковров"