21.07.2020

2020-07-21 13:00:55

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (26(9723) от 21 июля 2020 года).

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА

Состояние правопорядка в городе Москве, результаты деятельности столичных правоохранителей обсудили в режиме видеосвязи. Читайте на странице 2.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНА

В этом году ветеран правоохранительных органов, участник Великой Отечественной войны Мария Александровна Бардычева празднует 96-летие. Продолжение на странице 2.



С ЮБИЛЕЕМ!

95-летний юбилей отметил ветеран органов внутренних дел полковник милиции Георгий Степанович Хорошеньков. Читайте на странице 2.



БЕЗМЕРНОЕ СЧАСТЬЕ ПОЛИЦЕЙСКОЙ СЕМЬИ!

11 июня нынешнего года в расположенном на столичном Севастопольском проспекте Центре планирования семьи и репродукции человека Министерства здравоохранения Российской Федерации сотрудник полиции ОМВД России по району Ховрино Северного административного округа Москвы Алёна БИЛЬ родила четверню — троих мальчиков и девочку. Главой многодетного семейства является Евгений БИЛЬ, который тоже служит в органах внутренних дел мегаполиса. Читайте на странице 3.



РАБОТА КИНОЛОГОМ — МОЁ ПРИЗВАНИЕ! МОЯ МЕЧТА!

Территория Кинологического центра УВД по ЦАО расположена в сердце столицы — в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Там, за цветущими насаждениями, сотрудники полиции ежедневно обучают своих четвероногих помощников розыскному ремеслу. Читайте на странице 3.



ДЕЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЧЕСТИ

После подведения итогов оперативно-служебной деятельности за прошлый год лучшим подразделением в ряду борцов с экономической преступностью вновь признан ОЭБиПК УВД по ЗАО. Продолжение на странице 4.



ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ

Заместитель начальника 1-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УВД по ЮВАО майор юстиции Ирина ПАНОВА никогда не ставила перед собой цели стать следователем. Однажды она случайно наткнулась на объявление в журнале о том, что идёт набор курсантов в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, и подумала про себя: «А почему бы не попробовать?» Подробности читайте на странице 4.



СТАРЫМИ МЫ БУДЕМ ВСЕ

Нелегко живётся современным российским старикам. И дело не только и не столько в материальной стороне. Проблема в большей степени моральная. Она заключается в том, что некоторые наши соотечественники почему-то забыли традицию уважения к старшим. Читайте на странице 5.



В ЭТОЙ БОРЬБЕ ПАУЗ НЕТ

Мир встал «на паузу» из-за коронавируса, но борьба с другой не менее серьёзной напастью современного человечества — с незаконным оборотом наркотических средств — не останавливается ни на минуту. Подробности читайте на странице 5.



ПОСЛЕ ДОЛГОЙ РАЗЛУКИ

С вторжением коронавируса в наши будни мы стали мечтать о простых радостях и с нетерпением ждать прогулок и поездок на дачи. Но порой нерадостные вести могут ждать и после встречи с дачными угодьями. Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» задержали подозреваемого в краже. Читайте на странице 5.



ГЛОБУС, БАЛДА, СЛИВА И ДРУГИЕ КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Газета «Петровка, 38» ранее публиковала интервью с ветераном МУРа Иваном БИРЮКОВЫМ, названное «Гангстеры и иностранцы». Ныне подполковник милиции рассказывает о том, как разрабатывали и задерживали известных «воров в законе» Глобуса, Балду, Сливу, а также других криминальных авторитетов. Читайте на странице 6.



ДВУХКОЛЁСНЫЙ ДРУГ — ПОМОЩНИК НОГ И РУК

Этот криминальный случай произошёл не так давно в Басманном районе столицы. Он навеял воспоминания о временах, когда я жила в Японии. Но обо всём по порядку. Читайте на странице 6.



ДЕНИС КРЮЧКОВ «НИКОЛАЙ ПЕРШУТКИН. НА РУБЕЖЕ ЭПОХ»

Под таким названием вышла в свет новая книга Центра «ЗВЕЗДА», посвящённая жизни и деятельности генерал-полковника милиции Николая Ивановича ПЕРШУТКИНА, за плечами которого большой жизненный и служебный путь. Читайте на странице 7.



ВНИМАНИЕ РАБОТЕ ППС И УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

Северо-Запад вполне заслуженно называют лёгкими столицы России. Так исторически сложилось, что здесь очень много прекрасных парков, лесов, зелёных зон. А если к ним добавить водные акватории, привольно раскинувшиеся, то станет сразу ясно, что этот регион столицы — один из наиболее приспособленных к жизни и отдыху. Читайте на странице 8.



ДИПЛОМ И ДЕНЕЖНАЯ ПРЕМИЯ

На завершившемся смотре-конкурсе комнат истории подразделений столичной полиции первое место присуждено Совету ветеранов УВД по СЗАО, возглавляемому полковником милиции Александром Звераком. Продолжение на странице 8.



«РОБИН ГУДЫ» ИЗ ИНТЕРНЕТА

Парадоксы современного бытия: они познакомились, подружились и совершили преступление в интернете. А вот увидели впервые друг друга в полицейском кабинете, на очной ставке. Читайте на странице 9.



«МИМИНО» ОКАЗАЛСЯ ТУНЕЯДЦЕМ

Иван Иванович любит летать самолётом — быстро, комфортно, а с некоторых пор ещё и недорого. Дело в том, что Иван Иванович познакомился с работником крупной авиационной фирмы неким Дмитрием З. И его новый знакомец сообщил, что имеет возможность «доставать дешёвые билеты». Продолжение на странице 9.



У РУЛЯ В НАЧАЛЕ НЭПА

Александр Григорьевич Глузман возглавлял московскую милицию ровно год — с апреля 1920 по апрель 1921 года. Период был довольно сложный, переходный: заканчивалась Гражданская война, а вместе с нею и эпоха военного коммунизма, наступал период НЭПа. И недавно созданной милиции нужно было приспосабливаться к новым условиям. Читайте на странице 10.



ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

На Троекуровском кладбище в торжественной обстановке состоялось открытие мемориального надгробного памятника участникам Великой Отечественной войны Зайцевым: Герою Советского Союза Степану Харитоновичу и его супруге Антонине Яковлевне. Читайте на странице 10.



ОТЯГЧАЮЩЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

Все мы уже охрипли наставлять наших мам не реагировать на звонки из банков, не вступать в диалог, а лучше вообще не брать трубку, если звонят с неизвестного номера. Искусство отъёма денег у населения вынудило нас стать циниками, доказывающими, что никто никогда не звонит с добрыми намерениями, что постороннему человеку могут позвонить только с одной целью — нанести ему какой-либо ущерб. Продолжение на странице 11.



КТО УКРАЛ МИЛЛИОНЫ БЫСТРИЦКОЙ

Прогремевший на всю Москву процесс завершился в Замоскворецком суде столицы. Причиной резонанса стало то, что темой слушаний было обвинение в мошенничестве экс-продюсера популярного фолк-ансамбля «Бурановские бабушки» Ксении Рубцовой, а в качестве пострадавших от махинаций Рубцовой фигурировали именитая советская и российская актриса, звезда театра и кино, народная артистка СССР Элина Быстрицкая и её сестра. Читайте на странице 11.



СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ — НА НОВОЙ ПЕРЕДОВОЙ

Во время Великой Отечественной войны 15-м отделелением милиции Москвы (ныне — отдел МВД России по Савёловскому району САО столицы) руководил Алексей Кириллович Махнюков, который в специальном звании полковника милиции вышел на пенсию в 1970 году. Читайте на странице 12.



СПАСЁННЫЕ ШЕДЕВРЫ

«Москва. Кремль. Тов. Сталину. Докладываю: в районе г. Дрездена обнаружены в различных местах ценности, принадлежавшие саксонским королям…» Продолжение на странице 13.



«МВД СССР ДОКЛАДЫВАЕТ…»ПО СЛЕДАМ ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ

В воскресенье 14 декабря 1947 года в 18 часов по московскому времени диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан зачитал Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары». И буквально сразу же органы внутренних дел стали отмечать и пресекать различные злоупотребления и преступления, связанные с реформой. Подробности читайте на страницах 14.



ЕГО ВСЕГДА БУДУТ ОТПЕВАТЬ

25 июля исполняется 40 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. Потрясающий поэт и певец, замечательный актёр имел болезненное, мучительное для него самого пристрастие к алкоголю и наркотикам, безмерно страдал от этого, не щадил близких и зрителей. Читайте на странице 15.



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