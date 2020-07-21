18-летняя дочь певца Евгения Осина объявила о свадьбе. Агния рассказала об избраннике.

18-летняя дочь певца Евгения Осина объявила о свадьбе. Агния рассказала об избраннике.Агния Осина сочеталась браком в Хорошевском ЗАГСе Москвы. Девушка выбрала классическое белое платье, завершив образ воздушной фатой.Новобрачная не стала скрывать радостное событие. На своей страничке в социальной сети "Инстаграм" она опубликовала короткое видео с церемонии. "Замужем за лучшим", – лаконично объявила счастливая Агния.Журналисты связались с единственной наследницей Евгения Осина, чтобы узнать подробности. Оказалось, что со своим будущим мужем по имени Владислав Агния встречалась около года. Мужчина не работает в музыкальной сфере, хотя дома может сыграть на гитаре."Женой мне быть нравится, но в целом в наших отношениях ничего не изменилось. Мы как до свадьбы тепло друг к другу относились, так и сейчас", – сообщила Агния.Дочери Евгения Осина всего 18 лет, однако родные и близкие не стали возражать против ее решения выйти замуж. "Все уважают и принимают мой выбор. А я считаю, что жить вместе нужно только в браке, иначе это можно назвать только сожительством", – убеждена Агния.3 Июл 2020 в 3:37 PDTЗашла речь и о покойном отце девушки.. "О папе я думаю часто и из-за этого много нервничаю. Очень жалею, что его не было на моей свадьбе. Много раз представляла себе знакомство папы с моим мужем и их общение..." – поделилась сокровенным дочь артиста.Агния пошла по стопам отца. Она тоже пишет песни, причем как для себя, так и на заказ. Девушка размещает их в своих аккаунтах в Сети. Дочь Осина призналась, что ей очень приятно, когда пользователи, прослушав композиции, пишут добрые слова.