В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у девушки полимерный сверток с запрещенным веществом.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней жительницы города Гусь-Хрустальный. Девушка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Подозреваемая была задержана в начале июля текущего года сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков на одной из улиц города Гусь-Хрустальный. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у девушки полимерный пакет с синтетическим наркотическим средством, который был спрятан в металлическом брелке.Полицейские установили, что задержанная, находясь на территории Гусь-Хрустального района, незаконно приобрела через тайник-закладку полимерный пакет с запрещенным веществом внутри, который хранила при себе.Обнаруженное вещество было изъято и направлено на исследование. Результаты экспертизы показали, что в сертке находилось синтетическое наркотическое средство «мамба» массой 2,49 грамма.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения фигуранткой запрещенных веществ и проводят проверку на причастность подозреваемой к иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.Санкцией ч. 2 ст. 228 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.