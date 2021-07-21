На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 июля лабораторно подтверждено 220 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 июля лабораторно подтверждено 220 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.55 - во Владимире27 - в Ковровском районе22 - в Гусь-Хрустальном районе18 - в Муромском районе15 - в Суздальском районе15 - в Вязниковском районе11 - в Юрьев-Польском районе11 - в Киржачском районе10 - в Петушинском районе9 - в Кольчугинском районе6 - в Александровском районе5 - в Собинском районе5 - в Камешковском районе5 - в Меленковском районе4 - в Судогодском районе3 - в Гороховецком районе3 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 41 086 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).