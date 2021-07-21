На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 июля
лабораторно подтверждено 220 случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 июля лабораторно подтверждено 220 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
55 - во Владимире
27 - в Ковровском районе
22 - в Гусь-Хрустальном районе
18 - в Муромском районе
15 - в Суздальском районе
15 - в Вязниковском районе
11 - в Юрьев-Польском районе
11 - в Киржачском районе
10 - в Петушинском районе
9 - в Кольчугинском районе
6 - в Александровском районе
5 - в Собинском районе
5 - в Камешковском районе
5 - в Меленковском районе
4 - в Судогодском районе
3 - в Гороховецком районе
3 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 41 086 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).