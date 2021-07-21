Депутаты ЗакСобрания области утвердили кандидатуру первого заместителя губернатора. Им стал Аркадий Боцан-Харченко. К слову, он постоянно представляет губернатора в Законодательном

Депутаты ЗакСобрания области утвердили кандидатуру первого заместителя губернатора. Им стал Аркадий Боцан-Харченко. К слову, он постоянно представляет губернатора в Законодательном Собрании. Напомним, по закону, с 2019 года заместители губернатора проходят процедуру согласования в облпарламенте. В конце прошлого года Боцана-Харченко уже утвердили в качестве одного из двух вице-губернаторов. Однако его коллега Игорь Моховиков вскоре после утверждения