Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области утвердили на посту первого вице-губернатора кандидатуру Аркадия Боцан-Харченко.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области утвердили на посту первого вице-губернатора кандидатуру Аркадия Боцан-Харченко.Сейчас Аркадий Боцан-Харченко отвечает в обладминистрации за стратегическое планирование и государственное управление, за вопросы внутренней политики и административную реформу, цифровизацию и утверждение государственных контрактов., что 1 июля глава региона назначил Аркадия Боцан-Харченко временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора области.