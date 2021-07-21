Депутат Законодательного Собрания Юрий Матвеевич Фёдоров стал почётным гражданином Владимирской области. Это звание ему присвоили 21 июля на заседании областного парламента. Депутаты

Депутат Законодательного Собрания Юрий Матвеевич Фёдоров стал почётным гражданином Владимирской области. Это звание ему присвоили 21 июля на заседании областного парламента. Депутаты почти единогласно проголосовали за это решение. Роман Кавинов, заместитель председателя ЗакСобрания (Фракция «Единая Россия»): Я, безусловно, поддерживаю идею присвоения столь значимого звания как почётный гражданин Владимирской области нашему коллеге, депутату фракции “Единая Россия”