Июльское заседание Законодательного Собрания из-за коронавирусных ограничений прошло по видеосвязи. В числе важных вопросов на повестке дня – распределение дополнительных средств в

Июльское заседание Законодательного Собрания из-за коронавирусных ограничений прошло по видеосвязи. В числе важных вопросов на повестке дня – распределение дополнительных средств в бюджете региона. В департаменте финансов, бюджетной и налоговой политики области подвели итоги исполнения доходной части бюджета за первое полугодие. Максим Васенин, первый зам. директора департамента финансов, бюджетной и налоговой политики Владимирской области В