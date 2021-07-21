На июльском заседании Законодательного Собрания депутаты распределили почти 2 млрд руб. доходов, ожидаемых за счет увеличения поступлений налогов на прибыль организаций.

На июльском заседании Законодательного Собрания депутаты распределили почти 2 млрд руб. доходов, ожидаемых за счет увеличения поступлений налогов на прибыль организаций.За последние несколько месяцев распределение дополнительной прибыли от налогов происходит уже второй раз: на майском заседании Заксобрания депутаты уже распределили 1,9 млрд руб. На лицо эффективность мер поддержи бизнеса , которые депутаты фракции ЕР предложили около года назад – предпринимательство не только смогло устоять и пережить самый острый период пандемии, но и принести в область дополнительные средства.Если прошлое распределение касалось в основном дорожных работ и ЖКХ, то в этот раз финансируется множество социальных отраслей области.На сферу образования направили 189,4 млн руб.Львиная доля уйдет на поддержку учреждений образования – отремонтируют кровли в 16 школах и 7 пищеблоков, учебный корпус, общежитие и музей Муромцевского лесотехнического колледжа, планируется модернизация помещения лицея № 1 в Муроме для создания школьного технопарка «Кванториум». Суммой в почти 10 млн руб. софинансируется капитальный ремонт гимназии № 23 г. Владимир.25 млн руб. заложены на субсидии г. Камешково для завершения строительства школы на 675 учебных мест. Более 9 млн направлены в 3 детских сада во Владимире для создания 63 ясельных мест.Депутаты не оставили без внимания и сузы – 3,5 млн руб. отправятся в Ковровский транспортный колледж для оснащения центра цифрового развития «IT-куб».Дополнительные суммы также выделяются на обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности учебных учреждений и приобретение автобусов для 4 детских домов.На здравоохранение предусмотрено увеличение расходов на 350 млн руб.Одна из важнейших статей – укрепление материально технической базы больниц области. В Городской клинической больнице скорой помощи введут в эксплуатацию дуплексную кислородную установку. Цена вопроса – 19,6 млн.Продолжаются ремонты больниц – на очереди реконструкции фасадов Городской больницы № 4 и Стоматологической поликлиники № 2 во Владимире. Около 1,5 млн руб. и 200 тыс. руб. соответственно.На сумму 23 млн руб. приобретут 10 специальных автомобилей для перевозки пациентов на процедуру гемодиализа.Запланированы и новые объекты: финансируется разработка проектно-сметной документации для ФАПов в д. Адино и д. Кулаки Меленковского района (1,2 млн) и лечебного корпуса на территории Областного пренатального центра (18,3 млн).Более 130 млн. заложены на закупку лекарств, лечебного питания и расходных материалов, в том числе, для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.На культуру депутаты распределили 202,6 млн руб. Практически вся сумма уйдет на ремонты и укрепление материально-технической базы 16-и учреждений культуры в области.Сфера ЖКХ в этот раз получила чуть более 895 млн руб., 330 млн из которых направлено на реконструкцию, модернизацию и строительство 24 объектов – котельные, водопроводные сети, очистные сооружения, артезианские скважины и многое другое.200 млн направлены в качестве субсидий НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» для замены 170 лифтов в многоквартирных домах.78 млн руб. добавлены на расселения аварийного фонда.Крупные суммы заложены для городов Владимирской области, имеющих важнейшую культурно-историческую значимость. Суздаль для благоустройства территории к своему 1000-летию получит 112 млн руб., а 80 млн. - Муром.Стоит отметить, что объекты культуры и ЖКХ вошли в список на восстановление благодаря рекомендациям , направленным губернатору по итогам майского заседания ЗС.Выделенные на физкультуру 55 млн руб. разделили между собой разработка проекта спорткомплекса «Факел» во Владимире (50 млн) и проведение соревнований по бодибилдингу и другим видам спорта и единоборств Athletic Expo в Суздале (5 млн руб.).Порядка 27,5 млн руб. добавлено на обеспечение выплат участникам ВОВ и труженикам тыла к 9 мая.На 85,5 млн руб. увеличивается областное финансирование выплат на детей от 3 до 7 лет. Вместе с федеральными суммами общий объем расходов на эти цели составит более 3 млрд руб., что позволит оказать поддержку 35 270 семьям.Кроме того, по инициативе фракции ЕР депутаты направили 114 млн руб. на реализацию программы «Комфортная городская среда». Эта программа по реконструкции придомовых территорий много лет получает только самые лучшие отзывы.«Если охарактеризовать общий принцип, по которому мы распределяли дополнительные деньги – то это развитие территорий. Серьезные суммы добавлены на ремонты школ, детский садов, сельских ДК, на переселение людей из аварийного жилья. 114 млн на ремонт и благоустройство дворов – это также вложения в качество жизни людей в городах и селах нашей области. Кроме того, выделены дополнительные средства на лечение коронавируса, на тестирование – это реалии сегодняшнего дня», - прокомментировал бюджетные изменения председатель Заксобрания Владимир Киселёв.