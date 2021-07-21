В результате получасового обсуждения вопроса «За»проголосовали 28 парламентариев, «против» и воздержавшихся не было.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области утвердили на посту первого вице-губернатора кандидатуру Аркадия Боцан-Харченко.Отвечая на вопросы народных избранников госслужащий отметил, что за три года с момента его появления в Белом доме количество курируемых им ведомств выросло в разы, поэтому глава региона и его на эту должность.Сейчас Аркадий Александрович отвечает за стратегическое планирование, государственное управление, внутреннюю политику, цифровизацию, госконтракты, а также проводит власти.В результате получасового обсуждения вопроса «За» проголосовали 28 парламентариев, «против» и воздержавшихся не было.