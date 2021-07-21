Эта избирательная кампания проходит в особенных условиях, связанных с пандемией и рядом ограничений, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге, который он провел вместе

Эта избирательная кампания проходит в особенных условиях, связанных с пандемией и рядом ограничений, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге, который он провел вместе с главврачом Коммунарки Денисом Проценко в московской больнице №40. В рамках соглашения «За безопасные выборы!» предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех