Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что чем больше вариантов инфекции, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что может появиться штамм коронавирусной инфекции, который будет опаснее дельта-варианта.Глава ВОЗ сообщил, что, по его мнению, мир не справляется с пандемией COVID-19, а для того, чтобы она закончилась нужно вакцинировать 70% населения каждой страны.Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант "дельта", который приводит к разрушающим последствиям сейчас. И чем больше вариантов, тем больше вероятность, что один из них будет обходить вакцину. Нам придется все начинать с начала, — сказал господин Гебрейесус на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что причиной пандемии является отсутствие реальных политических обязательств. По его мнению, ведущие экономики мира могут контролировать пандемию, если поделятся вакциной от COVID-19 и будут стимулировать масштабирование производства препаратов.В середине июля гендиректор ВОЗ заявил, что мир находится на ранней стадии третьей волны COVID-19. Он отмечал, что в мире наблюдался рост случаев заражения COVID-19 и смертности от последствий заболевания.В начале недели министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России ускорилось распространение коронавирусной инфекции, а также стало быстрее развиваться поражение легких.По данным федерального оперативного штаба, в России с начала пандемии в стране выявлено свыше 6 млн случаев COVID-19 (+23 770 за сутки), около 5,4 млн пациентов выздоровели (+22 218), 149,9 тыс. скончались (+784).