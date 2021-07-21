Возгорание случилось 20 июля в восьмом часу вечера. С балкона пятиэтажного дома, который находится на улице Пичугина, шел дым. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной

Возгорание случилось 20 июля в восьмом часу вечера. С балкона пятиэтажного дома, который находится на улице Пичугина, шел дым. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Пожарные ликвидировали горение в квартире на площади 0,5 кв. м. Сгорело имущество на кухне. Погибших и пострадавших нет, сообщают в МЧС. Из-за пожара