Почему во Владимире выгорает трава и на газонах образовываются проплешины? И правильно ли их косят, особенно в условиях аномальной жары?

Почему во Владимире выгорает трава и на газонах образовываются "проплешины"? И правильно ли их косят, особенно в условиях аномальной жары? Расскажет Юлия Шувалова.С наступлением жары город пожелтел. Происходит это из-за неправильного покоса. Во время жары низко скашивать траву не рекомендуется. А поливать газоны необходимо утром и вечером. В городе этим занимается МКУ "Благоустройство".Юлия Пырялова, начальник производственного отдела МКУ "Благоустройство":- Мы осуществляем покос газонов. У нас несколько видов техники для этих целей. Полив газонов, в основном, осуществляется в цветниках, где у нас уложен рулонный газон, потому что он начинает желтеть, если за ним как следует не ухаживать. В основном, только в цветниках поливается газон.Получается, что в городе активно поливают только клумбы, поэтому свежескошенная трава и выгорает. Однако даже полива бывает недостаточно, говорит Елена Майорова, старший педагог допобразования "Патриаршего сада". Нужен дальнейший уход - скошенную траву убрать, а растения подкормить. Если этим пренебречь, газоны "облысеют".Елена Майорова, старший педагог допобразования "Патриарший сад":- Если мы эту траву оставим, то газон будет выглядеть плохо. Там, где лежит трава, вот эта скошенная трава, в этих местах газон пожелтеет. И вообще выпреет. Поэтому срочно нужно будет собрать это сейчас, срочно нужно будет собрать всю эту траву, прям очень хорошо все собрать.При этом стрижка травы в засушливую погоду имеет свои особенности и важно учитывать тот факт, что трава в это время растет значительно хуже. Во Владимирской мэрии этот факт учли и полтора года назад внесли изменения в правила благоустройства.Сергей Сухопаров, начальник отдела по охране окружающей среды администрации г. Владимира:- Переработав правила, которые в соседних городах, по центральной России, я все-таки пришел к выводу, что 15 см, несмотря на то, что это кажется менее красивым, это более разумная высота для травы.Но, видимо, не каждый, кто берет в руки триммер, знает об этом. Поэтому и сбривают траву под ноль.Юлия Шувалова, Татьяна Воронцова, Илья Хлудов, Семен Карпов. "Вести-Владимир".