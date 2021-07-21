Владимир Сипягин направил в Законодательное Собрание Владимирской области обращение с предложением согласовать кандидатуру Германа Елянюшкина на пост вице-губернатора региона. Как ..

Владимир Сипягин направил в Законодательное Собрание Владимирской области обращение с предложением согласовать кандидатуру Германа Елянюшкина на пост вице-губернатора региона.Как сообщили редакции «33Live.Ru» в Белом доме, документы направлены 19 июля. Госслужащий будет курировать вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.