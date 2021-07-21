Во Владимирской области на 21 июля подтверждено 220 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился ..

Во Владимирской области на 21 июля подтверждено 220 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 55 человек. Ещё 26 жителей подхватили опасную инфекцию в 27 сл. в Ковровском, 22 сл. в Гусь-Хрустальном, 18 сл. в Муромском, 15 сл. в Вязниковском, 15 сл. в Суздальском, 11 сл. в Киржачском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Петушинском, 9 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Александровском, 5 сл. в Меленковском, 5 сл. в Собинском, 5 сл. в Камешковском 3 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Селивановском)Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 41 086 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 9624 случая во Владимире, 4850- в Гусь-Хрустальном районе, 4443 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.