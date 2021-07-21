Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе.Александр Лукашенко считает, что необходимо рассказать всему миру "страшную правду об ужасах войны", поведать о геноциде белорусов и польской оккупации в межвоенный период. "[Эти и другие факты] мы из-за своей порядочности стеснялись предъявить", – сказал президент Белоруссии на совещании во вторник, 20 июля.Лукашенко также заявил, что пора "сорвать маски" с оккупантов иколлаборантов. Александр Григорьевич назвал живущих сегодня белорусов потомками великих победителей, вернувших мир европейцам. Те страны должны выражать благодарность своим спасителям, а не "душить санкциями", отметил белорусский лидер.По мнению президента, сотрудники дипучреждений за границей должны рассказывать людям эту правду, используя СМИ и социальные сети. Политик сказал, что необходимо бить противников их же оружием, а также напомнил о доблести предков. Удел врагов Белоруссии – это "жалкие выкрики" и реваншизм, заметил глава государства.Напомним, ранее кандидат экономических наук Александр Дудчак , что в условиях санкций Белоруссия могла бы пойти навстречу России и принять более смелые решения. Эксперт заметил, что Минск не сделал шаги, которые могли бы демонстрировать реальную интеграцию.